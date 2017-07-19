المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية: الإرهابيون محاصرون بـ150 مترا مربعا في بنغازي

قال العقيد، ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، إنهم تمكنوا من السيطرة على منطقة "سيدي خربيش" في بنغازي.

وأشار الزوي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية "وال" إلى أن وحدات القوات الخاصة والقوة المساندة لها، استعادت المنطقة بالكامل.

ولفت الناطق بالسم الجيش الوطني الليبي التابع للمشير، خليفة حفتر، إلى أن تحرير محور "سوق الجريد" باستثناء بناية، لا تزال عناصر التنظيمات الإرهابية تتحصن بقسم منها.

وأشار الزوي إلى أن القوات الخاصة تحاصر العناصر الإرهابية في منطقة مساحتها حوالي 150 مترا مربعا فقط، وعند تصفيتها ستنتهي كامل العمليات العسكرية في بنغازي بأجمعها.