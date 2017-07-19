إخلاء طائرة إنجليزية في الغردقة بسبب "دخان" تحت كرسي

وأضافت المصادر أن إحدى الرحلات الجوية الإنجليزية قبل إقلاعها أبلغت راكبة المضيفة الطائرة بوجود رائحة دخان أسفل كرسي.
وقال قيادي في اتحاد السياحيين في مدينة الغردقة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، 19 تموز، 2017، إن الأمر لم يصل إلى حد الأزمة، حيث أن عطلاً فنياً في الطائرة كان سبب الدخان.
وأضاف "تم إخطار قائد الطائرة بالأمر، وعلى الفور قام بفتح باب الطوارئ للركاب، الذين تدافعوا على الفور لمغادرة الطائرة ظناً منهم أن الأمر يتعلق بقنبلة، ما أدى إلى حدوث إصابات طفيفية، قبل أن يتبين وجود عطل فني بالطائرة".
ولفت المصدر إلى أنه تقرر تأجيل إقلاع الطائرة الانجليزية، لحين إصلاح العطل الفني، وقرر مسؤولو شركتي السياحة والطيران التابع لها الركاب الاستعانة بطائرة جديدة لنقل السائحين لبلادهم.
وأوضح السياحي المصري أن الطائرة كان على متنها ٢٥١ راكبا إنجليزي الجنسية، و٩ أفراد من طاقم الطائرة، وتم نقل الركاب لإعادة تسكينهم بالفنادق مرة أخرى، لحين تحديد موعد جديد لسفرهم لبلادهم.
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