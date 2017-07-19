الخارجية: مصر ترأس "مجلس الأمن" في أغسطس

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، إن عضوية جمهورية مصر العربية الحالية في الأمم المتحدة للمرة السادسة، تعكس أهمية الدور المصري وصوت الدول الأفريقية والعربية.

وحسب السفير هشام بدر، فإن هذه العضوية جعلت من أولويات مصر داخل الأمم المتحدة، إعلاء الصوت العربي والأفريقي، والتفاعل بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، وبين الأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلم الأفريقي، التي تعد جمهورية مصر العربية عضوا فيه.

وأوضح بدر، أن مصر ركزت في محاربة الإرهاب على مكافحة الفكر المتطرف، لأنه هو الذي يغذي التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر سترأس مجلس الأمن الدولي مرة أخرى خلال أغسطس المقبل، وستركز على الدول والمنظمات التي تقف وراء تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية، في إطار مساعي تجفيف منابع الإرهاب.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي اختار خلال اجتماعاته الشهر الماضي في أديس أبابا وبالإجماع السفيرة مشيرة خطاب، لتكون مرشحة أفريقيا وليس فقط جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة "اليونسكو" خلال الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاءت تصريحات السفير هشام بدر، في كلمته أمس الثلاثاء، 18 يوليو/ تموز، في المائدة المستديرة حول مؤتمرات نماذج محاكاة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، التي نظمتها وزارة الخارجية، في النادي الدبلوماسي، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، والجمعية المصرية للأمم المتحدة.