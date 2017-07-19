السبسي يجتمع بالقطراني في تونس ويجري اتصالا هاتفيا مع حفتر

وأشار القطراني خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن الرئيس التونسي السبسي أجرى اتصالا هاتفيا بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر تناولا خلاله سبل حل الأزمة الليبية، وأكد تأييد المشير حفتر لمبادرة دول الجوار الثلاث وثقته فيها.
وحول الأنباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة المشير خليفة حفتر للترشح لرئاسة ليبيا، قال القطراني إن حفتر في النهاية هو مواطن ليبي وله حق الترشح.
وأوضح القطراني، "أن الليبيين يؤيدون فكرة الانتخابات الرئاسية النزيهة تحت إشراف دول الجوار والأمم المتحدة، لكن الظروف الآن لا تسمح بهذا، حيث أن طرابلس يسيطر عليها كثير من "الميليشيات".
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