السبسي يجتمع بالقطراني في تونس ويجري اتصالا هاتفيا مع حفتر

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن برقة علي القطراني، أن مبادرة دول الجوار الثلاث ( مصر – تونس – الجزائر ) هي الحل الأمثل للأزمة الليبية، فهم الدول الأقرب إلى ليبيا وأول من يصيبهم الضرر وذلك بعكس الدول البعيدة عن ليبيا والتي لايهمها حل الأزمة الليبية.

© REUTERS/ ZOUBEIR SOUISSI تونس ومصر والجزائر يرفضون الحل العسكري في ليبيا

جاء ذلك خلال لقاء جمع القطراني بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالعاصمة تونس، تناولا خلاله التأكيد على العودة للمسودة الرابعة بتعيين رئيس ونائبين.

وأشار القطراني خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن الرئيس التونسي السبسي أجرى اتصالا هاتفيا بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر تناولا خلاله سبل حل الأزمة الليبية، وأكد تأييد المشير حفتر لمبادرة دول الجوار الثلاث وثقته فيها.

وحول الأنباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة المشير خليفة حفتر للترشح لرئاسة ليبيا، قال القطراني إن حفتر في النهاية هو مواطن ليبي وله حق الترشح.

وأوضح القطراني، "أن الليبيين يؤيدون فكرة الانتخابات الرئاسية النزيهة تحت إشراف دول الجوار والأمم المتحدة، لكن الظروف الآن لا تسمح بهذا، حيث أن طرابلس يسيطر عليها كثير من "الميليشيات".