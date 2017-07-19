نتنياهو يدعو الاتحاد الأوروبي للكف عن مهاجمة إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاورات هاتفية مع كبار المسؤولين الأمنيين حول التطورات في مدينة القد والمسجد ألأقصى تتعلق بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بوضع بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى.

القدس — سبوتنيك. وأفاد راديو " صوت إسرائيل " أنه لم تتخذ خلال هذه المشاورات أي قرارات تنفيذية وان رئيس الوزراء سيواصل التشاور في وقت لاحق.

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ويشارك نتنياهو حاليا في اجتماع قمة في العاصمة الهنغارية بودابست بحضور رؤساء كل من المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وقال نتنياهو في كلمته أمام المؤتمر "إن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يشترط توطيد العلاقات مع إسرائيل بأمور سياسية".

ودعا نتنياهو زعماء الدول المشاركة في القمة إلى حث الاتحاد الأوروبي على إبرام الاتفاقات الاقتصادية مع إسرائيل والكف على مهاجمتها في الساحة الدولية على حد وصفه.

وأضاف نتنياهو بانه يلاحظ بوادر التغيير في العالم العربي مؤكداً انه يريد ان يظل واقعيا بالنسبة لاحتمال حدوث هذا التغيير من عدمه.