بالفيديو...الجيش السوري يصل الليل بالنهار للقضاء على تنظيم "داعش"

تعمل القوات السورية والمجموعات المساندة لها على مدار الساعة في المحاور التي ينشط فيها تنظيم "داعش", فهي تدرك ضرورة الخلاص من فلول المسلحين ودفعهم للخروج من كامل الجغرافيا بالتوازي مع نجاحات الجيش العراقي والحشد الشعبي الذي تمكن مؤخراً من تحرير الموصل وإعلانها مدينة آمنه.

© Sputnik. Nezar Mihoub الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل الديلعة النفطي بريف الرقة

وتحتدم المواجهات المباشرة بين الجيش السوري وتنظيم "داعش" في المنطقة الواقعة بين الرصافة عند الحدود مع الرقة وطريق أثريا الاستراتيجي من جهة ومن ريف حمص الشرقي نحو بلدة "السخنة" التي باتت قواته على مشارفها بمسافة 10 كيلومترات بعد أن تمكنت من اجتياز حقول الهيل النفطية, فيما يستنفر تنظيم "داعش" نخبة مقاتليه في الصحراء لتجنب وصول الجيش السوري إلى بلدة "السخنة" أحد أكبر المعاقل المتبقية لها في العمق الصحراوي والتي تمهد للدخول إلى دير الزور المحاصرة.

ويعد تقدم الجيش السوري في ريف الرقة الجنوبي وسيطرته على بلدة "الرصافة" أحد أهم المكتسبات التي حصل عليها مؤخراً فهو بات اليوم يعمل داخل الريف بمساحة تصل حتى 100 كم بعد أن كسب قرية "زملة" وحقول الخلا والفهد مما جعله يفرض طوقاً على تواجد "داعش" في محافظات حمص, حماة والرقة وتصل مساحة سيطرته الأخيرة في تلك المنطقة لأكثر من 11 ألف كيلومتر.

وكان الجيش السوري قد بدأ بتشكيل قوة إضافية من المقاتلين ذو الخبرة الميدانية العالية بغية دعم جبهات القتال المحيطة بمدينة دير الزور.