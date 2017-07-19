بلومبرغ: قطر تتحدى أزمة الخليج بالبحث عن صفقات في أمريكا

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن صندوق الثروة السيادية في قطر يواصل خططه للاستثمار في الولايات المتحدة، لإظهار أن الأزمة السياسية مع السعودية وحلفائها لم تؤثر على قدرتها على إبرام صفقات عالمية.

© AP Photo/ J. Scott Applewhite بوادر إغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر

وقال أربعة أشخاص على دراية بهذا الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة "فرانس برس" إن هيئة قطر للاستثمار تعمل على تحديد أهداف محتملة وقال شخصان إن مجالات الاهتمام تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا. ورفض متحدث باسم الهيئة التعليق.

وتقول "بلومبرغ" إنه في حين خصصت قطر 35 مليار دولار للاستثمارات الأمريكية، وأنفقت أكثر من 50 بالمئة من هذا المبلغ، فإن المزيد من الصفقات يمكن أن تساعد على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب علنًا ​​عن التحالف السعودي. بيد أن الشركات الأمريكية قد تتردد فى القيام بأعمال تجارية مع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال فى العالم لحين حل النزاع، وفقًا لما ذكره جاسون توفي، وهو اقتصادي في كابيتال إكونوميكس.

وأضاف "أن بعض الشركات تقلق من الدخول في استثمارات رفيعة المستوى مع قطر قد تضر بسمعتها". وقال "إن هؤلاء سيكونون على استعداد للقيام بعمل تجاري بمجرد أن تنتهي الأزمة".

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد قطعت علاقات دبلوماسية وروابط نقل مع قطر يوم 5 يونيو حزيران، متهمة إياها بدعم الجماعات المتطرفة والمسلحين المدعومين من إيران. وقد نفت قطر مرارا هذه الاتهامات.