قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي بعد اقتحام جماعة "أنصار الله" موقعا عسكريا

هاجمت جماعة أنصار الله، اليوم الأربعاء، مواقع للجيش السعودي في جيزان وعسير ونجران السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك": " الحوثيين والقوات الموالية لهم اقتحموا اليوم الأربعاء، قلل العرج في الغاوية بجيزان، وإن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش السعودي خلال الهجوم على الموقع العسكري السعودي، كما استولوا على أسلحة وذخائر عسكرية.

في الأثناء، أفاد المصدر بتنفيذ مسلحي جماعة أنصار الله عملية وصفها بالنوعية استهدفت مواقع لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي، في التبة البيضاء بموقع سلاطح قبالة نجران.

وحسب المصدر، فإن العملية أسفر عنها قتلى وجرحى من الجيش اليمني.

إلى ذلك، أعطبت جماعة "أنصار الله" آلية عسكرية سعودية بقصف مدفعي على منفذ علب وموقع عرابة في عسير.