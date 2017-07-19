الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في المسجد الأقصى

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، 19 يوليو/تموز، عن قلق المنظمة العالمية إزاء الإجراءات الأمنية التي تتخذها إسرائيل في المسجد الأقصى بالقدس.

© REUTERS/ JASON LEE الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته للصين ويعود لرام الله لعقد اجتماع طارئ بشأن الأقصى

ويسود التوتر المدينة، منذ أن وضت قوات الجيش الإسرائيلي، بوابات فحص إلكترونية ليمر منها المصلون إلى المسجد الأقصى، وهو ما يرفضه الفلسطينيون، ويؤدي المئات منهم الصلوات، لليوم الثالث على التوالي، في الطرقات المؤدية إلى المسجد.

وقال، فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه يجب الحفاظ على الوضع الراهن في مدينة القدس.