الخطوط السعودية: رفع الحظر الأمريكي على الكمبيوتر المحمول على الطائرات

صرحت الخطوط الجوية السعودية ،اليوم الأربعاء، إن السلطات الأمريكية رفعت حظرا على حمل الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى داخل مقصورة الركاب خلال الرحلات المباشرة من السعودية إلى الولايات المتحدة.

وفرض المسؤولون الأمريكيون هذا الحظر في مارس/ آذار على تسع شركات طيران أغلبها من الشرق الأوسط ضمن إجراءات أمريكية لمواجهة تهديدات باحتمال وضع متفجرات في أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة إلكترونية أخرى كبيرة. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للشركة السعودية أن "(شركة طيران) السعودية تلقت إشعاراً من الهيئة العامة للطيران المدني يفيد بأن إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية رفعت الحظر المفروض على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة مع المسافرين من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قام فريق من الإدارة بتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارين واطمأن على دقتها".

وقالت ميشيل نيجرون المتحدثة باسم إدارة سلامة النقل الأمريكية في بيان بالبريد الالكتروني "إن إدارتها ستزور الشركة السعودية اليوم الأربعاء للتأكد من الالتزام بالإجراءات الأمنية الجديدة المعلنة الشهر الماضي".

وقالت إن رفع الحظر سيعتمد على تأكيد من مسؤولي الإدارة بأن الإجراءات يجري تنفيذها على النحو الصحيح.

وكانت الإدارة قالت هذا الأسبوع إنها تأكدت من إجراءات السلامة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وستبدأ التدقيق في الإجراءات المتبعة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

كما رفع الحظر عن شركات أخرى كان يشملها مثل طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية.