بغداد تدعو المنظمات الدولية زيارة الميدان العراقي قبل التقارير

قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي عباس البياتي لـ"سبوتنيك"، إن العراق يدعو المنظمات الحقوقية لزيارة الواقع على الأرض، وعدم الاعتماد على تقارير غير موثقة ومعلومات قد تكون من أشخاص يهدفون إلى تشويه الانتصارات الكبيرة الذي تحققت على "داعش الإرهابي" في الموصل.

وصرح البياتي، أن أكثر المنظمات الحقوقية تعمل من العاصمة الأردنية عمان وبعيدة عن مسرح العمليات في العراق ربما لمئات أو آلاف الكيلومترات، مؤكداً أن الحكومة العراقية حاضرة لكي توفر لهذه المنظمات كل ما يمكنها من القيام بعملها من تسهيلات، متهما أغلب المنظمات باعتمادهاعلى معلومات وتقارير غير موثقة.

وحول استفتاء استقلال إقليم كردستان، أكد البياتي، عدم قانونية ودستورية هذا الاستفتاء، مؤكداً أنه لا يترتب عليه أمر ذو أهمية، لأن ردود الفعل الدولية كلها ضد انفصال جزء من العراق وحريصون على وحدته.

وشدد البياتي، على الترحيب العراقي بروسيا الاتحادية في عملية إعادة إعمار العراق من خلال شركاتها في مجالات البنية التحتية الخدمية، بالإضافة إلى استيعاب السوق العراقي بالمنتجات الروسية، خاصة وأن الشعب العراقي عنده ثقافة بهذه المنتجات، كما أعرب عن أمله من الشركات الروسية في مجال النفط ومجال التسليح أن يكون لها دور وحصة من السوق العراقية.

من جانبها، قال النائبة العراقية عالية نصيف، إن المنظمات الدولية تستند في تقاريرها إلى معلومات مغلوطة وغير موثقة من عراقيين خارج العراق، أو من مصادر أخرى، وقالت نصيف، إن البرلمان العراقي لديه بعض المؤشرات على بعض المنظمات الدولية التي كانت موجهة لتشويه بعض الحقائق.

وأكدت نصيف، أن إقليم كردستان هو من أكثر المحافظات العراقية أمنا واستقرارا ورفاهية ومسألة الاستفتاء مخالفة للمادة واحد من الدستور وأكثر من مادة أخرى بالإضافة إلى التحديات الداخلية والخارجية لهذا الاستفتاء.