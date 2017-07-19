بغداد تدعو المنظمات الدولية زيارة الميدان العراقي قبل التقارير

وحول استفتاء استقلال إقليم كردستان، أكد البياتي، عدم قانونية ودستورية هذا الاستفتاء، مؤكداً أنه لا يترتب عليه أمر ذو أهمية، لأن ردود الفعل الدولية كلها ضد انفصال جزء من العراق وحريصون على وحدته.
وشدد البياتي، على الترحيب العراقي بروسيا الاتحادية في عملية إعادة إعمار العراق من خلال شركاتها في مجالات البنية التحتية الخدمية، بالإضافة إلى استيعاب السوق العراقي بالمنتجات الروسية، خاصة وأن الشعب العراقي عنده ثقافة بهذه المنتجات، كما أعرب عن أمله من الشركات الروسية في مجال النفط ومجال التسليح أن يكون لها دور وحصة من السوق العراقية.
من جانبها، قال النائبة العراقية عالية نصيف، إن المنظمات الدولية تستند في تقاريرها إلى معلومات مغلوطة وغير موثقة من عراقيين خارج العراق، أو من مصادر أخرى، وقالت نصيف، إن البرلمان العراقي لديه بعض المؤشرات على بعض المنظمات الدولية التي كانت موجهة لتشويه بعض الحقائق.
وأكدت نصيف، أن إقليم كردستان هو من أكثر المحافظات العراقية أمنا واستقرارا ورفاهية ومسألة الاستفتاء مخالفة للمادة واحد من الدستور وأكثر من مادة أخرى بالإضافة إلى التحديات الداخلية والخارجية لهذا الاستفتاء.
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