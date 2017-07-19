إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قري حاجز قلنديا

أصيب ثلاثة فلسطينيين ،مساء اليوم الأربعاء قرب حاجز قلنديا المؤدي لمدينة القدس.

القدس — سبوتنيك. واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا حيث تظاهر العشرات من الفلسطينيين نصرة للمسجد الاقصى ورفضا للإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الاقصى.

© AP Photo/ Mahmoud Illean الجيش الإسرائيلي يغلق بوابات القدس بشكل كامل

وقمع جنود الجيش الاسرائيلي المتظاهرين الفلسطينيين وأطلقوا وابلا من قنابل الصوت والغاز لتفريق المتظاهرين.

وردد المشاركون هتافات تنادي بإنهاء الإجراءات الإسرائيلية معتبرين ان المسجد الاقصى خط احمر.

وتشهد مدينة القدس منذ الجمعة الماضية توتراً شديداً، في أعقاب مقتل ثلاثة فلسطينيين واثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية باشتباك مسلح وقع داخل باحات المسجد الأقصى.