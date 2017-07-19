بعد فتاة التنورة...نساء سعوديات يثيرن الجدل في المملكة (فيديو)

استقطب الهاشتاغ أعدادًا كبيرة من المغردين السعوديين، الذين تجمعوا لتبادل الآراء والانتقادات وحتى الشتائم فيما بينهم حول الموقف من الفريق النسائي الجديد، وذلك عقب ساعات من انتهاء أزمة الفتاة التي أثارت الجدل بتنورتها في السعودية.
البداية عندما ظهرت عضوات فريق من النساء والفتيات في مدينة جدة، على دراجتهن في كورنيش المدينة الساحلية على البحر الأحمر غرب المملكة، وذلك في تقرير بثته قناة "إم بي سي" السعودية.
مجموعة من الفتيات والسيدات في مدينة #جدة يؤسسن #فريق_بسكليته_النسائي لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية بشكل جماعي على كورنيش المدينة.— خبر عاجل (@AjelNews24) July 19, 2017
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وصرحت مؤسسة الفريق، نديمة أبو العينين، بأن شغفها برياضة ركوب الدراجات هو ما دفعها لتكوين هذا الفريق، الذي أطلقت عليه اسم (بسكليتة)، بعد أن انضمت إليه فتيات وسيدات من أسرتها ومن مناطق أخرى في المدينة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
في خطوة لها أهداف خبيثة ومخالفه للنظام مثل #قيادة_المرأة_للسيارة— محتسب المجتمع (@MMujtama) July 18, 2017
فريق نسائي يقود الدراجات الهوائية في شارع كورنبش #جدة#أوقفوا_فريق_بسكليته pic.twitter.com/Kte9zFjCby
يذكر أن السعودية نساءها من قيادة السيارات وتقابل كل مبادرة نسائية بهذا الخصوص بانقسام بين السعوديين، وظهر أيضًا هذا الانقسام عند قيادة النساء للدراجات الهوائية، بحسب "إرم نيوز".
#فريق_بسكليته_النسايي— ◼#اتحادي_صريح 34K (@YL511) July 19, 2017
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تعدي ع الأنظمه عيني عينك
خلصنا من قضية أشيقر
وجينا في قضية البسكليته
مصخرة وكلام فاضي
يجب الضرب بيد من حديد
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