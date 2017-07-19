بعد فتاة التنورة...نساء سعوديات يثيرن الجدل في المملكة (فيديو)

شكًلت سيدات وفتيات سعوديات، فريقًا لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

© REUTERS/ FAISAL Al NASSER فيديو...فتاة سعودية تسب سائقا بسبب المكياج

انتشر هاشتاغ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "#فريق_بسكليته_النسائي"، وتسبب في جدل كبير يشابه الجدل والانقسام المجتمعي السعودي حول قيادة المرأة للسيارة.

استقطب الهاشتاغ أعدادًا كبيرة من المغردين السعوديين، الذين تجمعوا لتبادل الآراء والانتقادات وحتى الشتائم فيما بينهم حول الموقف من الفريق النسائي الجديد، وذلك عقب ساعات من انتهاء أزمة الفتاة التي أثارت الجدل بتنورتها في السعودية.

البداية عندما ظهرت عضوات فريق من النساء والفتيات في مدينة جدة، على دراجتهن في كورنيش المدينة الساحلية على البحر الأحمر غرب المملكة، وذلك في تقرير بثته قناة "إم بي سي" السعودية.

مجموعة من الفتيات والسيدات في مدينة #جدة يؤسسن #فريق_بسكليته_النسائي لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية بشكل جماعي على كورنيش المدينة.

.

. pic.twitter.com/nq9iTJiqWv — خبر عاجل (@AjelNews24) July 19, 2017

​وصرحت مؤسسة الفريق، نديمة أبو العينين، بأن شغفها برياضة ركوب الدراجات هو ما دفعها لتكوين هذا الفريق، الذي أطلقت عليه اسم (بسكليتة)، بعد أن انضمت إليه فتيات وسيدات من أسرتها ومن مناطق أخرى في المدينة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

في خطوة لها أهداف خبيثة ومخالفه للنظام مثل #قيادة_المرأة_للسيارة

فريق نسائي يقود الدراجات الهوائية في شارع كورنبش #جدة#أوقفوا_فريق_بسكليته pic.twitter.com/Kte9zFjCby — محتسب المجتمع (@MMujtama) July 18, 2017

​يذكر أن السعودية نساءها من قيادة السيارات وتقابل كل مبادرة نسائية بهذا الخصوص بانقسام بين السعوديين، وظهر أيضًا هذا الانقسام عند قيادة النساء للدراجات الهوائية، بحسب "إرم نيوز".

#فريق_بسكليته_النسايي

تسجيل دخول

تعدي ع الأنظمه عيني عينك

خلصنا من قضية أشيقر

وجينا في قضية البسكليته

مصخرة وكلام فاضي

يجب الضرب بيد من حديد — ◼#اتحادي_صريح 34K (@YL511) July 19, 2017

​