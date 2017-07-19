البرلمان التونسي يعترض على إعادة العلاقات مع سوريا

اعترض البرلمان التونسي على إعادة العلاقات بين تونس وسوريا، وأسقط البرلمان لائحة برلمانية قدمتها كتلة حزب مشروع تونس المنشقة عن الحزب الحاكم نداء تونس، تطالب بإعادة العلاقات مع سوريا.

© AP Photo/ Lefteris Pitarakis تركيا تستدعي سفير تونس في أنقرة لتوضيح اتهامها بتسهيل عبور "الجهادين" إلي سوريا

تونس — سبوتنيك. ولم تحظ اللائحة على موافقة أغلبية نواب في البرلمان البالغ عددهم 217 نائبًا، حيث وافق 68 نائبًا فقط على اللائحة التي تدعو الرئيس الباجي قايد السبسي إلى إعادة العلاقات مع سوريا في إطار الصلاحيات المسندة له.

وتستند اللائحة على "تعهد الرئيس التونسي أثناء حملته الانتخابية بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إصلاحًا لخطأ قطعها من طرف الرئيس السابق المنصف المرزوقي".

يذكر أن تونس قد امتنعت عن التصويت خلال شهر مارس/ آذار الماضي، على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية في حلب ويدين استمرار الانتهاكات الممنهجة في سوريا.