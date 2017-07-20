الملك سلمان يأمر بالقبض على أمير سعودي بسبب "الفيديو المشين"

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، 20 يوليو/ تموز 2017، بالقبض الفوري على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية.

© AP Photo/ Saudi Press Agency شاهد...رسالة من الملك سلمان إلى أمير سعودي

كما أمر سلمان بالتحقيق مع "كل من من ظهر في المقاطع "المشينة" وما فيها من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم، لإنصافهم وحفظ حقوقهم"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وشدَّد الأمر الملكي على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، ردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.

كما شدَّد الأمر الملكي على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة.

محمد بن سلمان:

لن ينجو سواءً كان أمير أو وزير ، أي أحد تتوفر عليه الأدلة سوف يحاسب.

.#سلمان_الحزم_يسجن_الامير

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. pic.twitter.com/mdlfaJP2lZ — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 20, 2017

​يذكر أن مقطع فيديو للأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه وهو يضرب عدداً من المواطنين، ومن بينهم نساء، قال عنهن إنهن جوارٍ.

#امير_يعتدي_على_مواطنين

شرع الله

وحزم سلمان وعزم محمد بن سلمان

على الكبير والصغير و على الامير و الوزير❤️ pic.twitter.com/NiaSvBJKOt — Faisal Meshrf (@faisalmishref) July 19, 2017

​وانتشرت المقاطع المصورة بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، وأطلق رواد تويتر، هاشتاغاً بعنون #امير_يعتدي_علي_مواطنين، الذي حقق المركز الأول في التريند السعودي.

عاجل🔴



شرطة منطقة الرياض

تقبض على " #امير_يعتدي_علي_مواطنين "



رسالة لكل من يخالف النظام سيحاسب

والشرع والنظام فوق الجميع بلا استثناء



— pic.twitter.com/KhRuF63Q2l — وكالة #تعليق_الدراسة (@News_Ejazah) July 19, 2017

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