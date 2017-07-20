الملك سلمان يأمر بالقبض على أمير سعودي بسبب "الفيديو المشين"

وشدَّد الأمر الملكي على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، ردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.
كما شدَّد الأمر الملكي على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة.
محمد بن سلمان:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 20, 2017
لن ينجو سواءً كان أمير أو وزير ، أي أحد تتوفر عليه الأدلة سوف يحاسب.
.#سلمان_الحزم_يسجن_الامير
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يذكر أن مقطع فيديو للأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه وهو يضرب عدداً من المواطنين، ومن بينهم نساء، قال عنهن إنهن جوارٍ.
#امير_يعتدي_على_مواطنين— Faisal Meshrf (@faisalmishref) July 19, 2017
شرع الله
وحزم سلمان وعزم محمد بن سلمان
على الكبير والصغير و على الامير و الوزير❤️ pic.twitter.com/NiaSvBJKOt
وانتشرت المقاطع المصورة بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، وأطلق رواد تويتر، هاشتاغاً بعنون #امير_يعتدي_علي_مواطنين، الذي حقق المركز الأول في التريند السعودي.
عاجل🔴— وكالة #تعليق_الدراسة (@News_Ejazah) July 19, 2017
شرطة منطقة الرياض
تقبض على " #امير_يعتدي_علي_مواطنين "
رسالة لكل من يخالف النظام سيحاسب
والشرع والنظام فوق الجميع بلا استثناء
— pic.twitter.com/KhRuF63Q2l
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