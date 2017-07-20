أمريكا تعرب عن قلقها إزاء التوترات حول الحرم القدسي الشريف في القدس

اعرب البيت الأبيض يوم الأربعاء عن قلقه إزاء التوترات حول الحرم القدسي الشريف في القدس.

© AP Photo/ Mahmoud Illean الجيش الإسرائيلي يغلق بوابات القدس بشكل كامل

واشنطن-سبوتنيك.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التوترات حول الحرم القدسي الشريف — المكان المقدس لليهود والمسلمين والمسيحيين، وتدعو إسرائيل والأردن للاتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر ، فضلا عن إيجاد حل من شأنه أن يساعد على الحفاظ على أمن (المزارات) ووضعها ".

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن "الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات."

هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أغلق، مساء الأربعاء البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وأقام المصلون الفلسطينيون صلاة المغرب أمام البوابات وفِي الطرقات المؤدية إلى الحرم القدسي.

وحاول الجنود إبعاد المصلين وإفراغ المكان منهم وقد فرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا محكما على البلدة القديمة.

وتجري اتصالات مكثفة بين الجانب الأردني والإسرائيلي من جانب والسعودية والولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمة الآخذة بالتصاعد والتصعيد جراء الإجراءات الإسرائيلية الحديثة والتي تمخض عنها إقامة بوابات إلكترونية وأجهزة تفتيش وكاميرات مراقبة.

وتشهد مدينة القدس منذ الجمعة الماضية توتراً شديداً، في أعقاب مقتل ثلاثة فلسطينيين واثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية باشتباك مسلح وقع داخل باحات المسجد الأقصى.