حوامات الجيش السوري ترمي بالمظلات أدوية في دير الزور

ألقت حوامات الجيش السوري كميات جديدة من مواد تعقيم المياه والأدوية لصالح النقطة الطبية في حي هرابش في الجهة الشرقية لمدينة دير الزور، التي يفرض عليها تنظيم "داعش" الإرهابي حصارا خانقا منذ أكثر من ستة أشهر، بعد قطع الطريق التي تصلها بأحياء المدينة الأخرى.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy "داعش" يستهدف بالقذائف حيين في دير الزور

ونقلت "سانا" عن محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة أن المحافظة "تقوم بصورة مستمرة بتزويد المحاصرين في أحياء المدينة الشرقية بمواد تعزز مقومات صمودهم عبر إلقائها من الحوامات العسكرية أو من خلال إسقاطها بالمظلات عبر الطائرات السورية والروسية، حيث يتم إسقاط الأدوية ومواد تعقيم المياه والخبز والمواد الإغاثية".

ولفت المحافظ إلى أن حصار المدينة "لن يطول كثيرا وأن وقع أقدام أبطال الجيش العربي السوري الذي بات قريبا من دير الزور يحمل البشرى بتطهير المدينة من رجس الإرهاب البغيض".

وبيّن مدير الصحة بدير الزور الدكتور عبد النجم العبيد أن شحنة الأدوية التي تم إرسالها الى النقطة الطبية في هرابش تتضمن أدوية إسعافية ومضادات حيوية وأدوية لمعظم الحالات والأمراض.

ويحاصر تنظيم "داعش" الإرهابي مئات العائلات في الجهة الشرقية للمدينة ويمنع وصول المواد الغذائية، حيث يقوم الطيران السوري والروسي برمي الأغذية وجميع المستلزمات الأساسية عبر المظلات ليصار إلى توزيعها من قبل لجنة الإغاثة الفرعية والهلال الأحمر السوري على العائلات.