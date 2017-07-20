وصول قيادات عسكرية تركية إلى قطر مع مدافع وطائرات (صور)

وصول المجموعة الاستكمالية للدفعة السادسة من القوات التركية "المدفعية"، اليوم، لتنضم إلى باقي القوات التركية الموجودة حاليا في الدوحة.

© AP Photo/ Kayhan Ozer Presidential Press Service أردوغان: تركيا تدعم قطر والمطالب العربية مرفوضة

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، مساء أمس الأربعاء 19 يوليو/تموز، عن وصول المجموعة الاستكمالية للدفعة السادسة من القوات التركية لتنضم إلى طليعة القوات التركية الموجودة حاليا في الدوحة.

وتضم هذه المجموعة، التي تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر وتركيا، قيادات بالمدفعية وطائرتين من نوع C17، وعدداً من المدافع، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضحت الوكالة القطرية أن المجموعة الاستكمالية باشرت أعمالها، فور وصولها، بإجراء مناورات وتدريبات ضمن مهامها المشتركة مع القوات المسلحة القطرية، في إطار عملياتها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، في تغريدة على "تويتر"، إنها ملتزمة بتطوير قدراتها وبناء شراكاتها لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف أينما كان.

وصول المجموعة الاستكمالية للدفعة السادسة من القوات التركية "المدفعية" اليوم لتنضم إلى باقي القوات التركية الموجودة حاليا بالدوحة#قطر #تركيا pic.twitter.com/plmO3F9jvH — وزارة الدفاع — قطر (@MOD_Qatar) July 19, 2017

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وزارة الدفاع والقوات المسلحة ملتزمة بتطوير قدراتها وبناء شراكاتها لدعم جهود مكافحة الارهاب والتطرف العنيف اينما كان.



— #قطر #تميم_المجد 🇶🇦 pic.twitter.com/es8rpReW2s — وزارة الدفاع — قطر (@MOD_Qatar) July 19, 2017

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