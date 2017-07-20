هنية يدعو للنفير "نصرة للأقصى" ويطالب بقمة طارئة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء أمس الأربعاء، إلى النفير العام يوم غد الجمعة، وعقد قمة عربية إسلامية طارئة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

© REUTERS/ JASON LEE الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته للصين ويعود لرام الله لعقد اجتماع طارئ بشأن الأقصى

ودعا هنية، في بيان، جماهير الأمة العربية والإسلامية للتحرك العاجل والفاعل نصرة للأقصى، قائلا "مسرى النبي محمد وأولى القبلتين يتعرض لخطر حقيقي يمس قدسيته ومكانته"، وذلك وفقاً لموقع "الرسالة نت" الفلسطيني.

وطالب هنية، في بيانه، قادة الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم، وعقد قمة طارئة، وتحرك عاجل للتصدي للإرهاب الصهيوني والعدوان على الأقصى.

وتسود حالة من التوتر محيط المسجد الأقصى، منذ تركيب قوات الاحتلال للبوابات الإلكترونية عقب عملية الأقصى التي أدت لمقتل جنديين، فيما يتوقع أن يشهد يوم غد الجمعة حراكاً فلسطينياً غير مسبوق ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.



