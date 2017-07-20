روسيا تزود الجيش العراقي بدبابة "تي-90"

وقعت كل من روسيا والعراق على صفقة، تقوم بموجبها روسيا بتوريد الدبابة T-90 للعراق، بحسب ما صرح فلاديمير كوزين مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري.

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كوزين الذي صرح أنه تم توقيع الاتفاقية بين البلدين، لهذا النوع من الدبابات الروسية التي أثبتت جدارتها في سوريا.

كما لم يصرح عن عدد الدبابات المباعة وقيمة الصفقة.

من جهتها صرحت صحيفة "إزفيستا" الروسية، بأن الصفقة تضم 70 دبابة بالإضافة لبعض المعدات التقنية.

ومن جهة أخرى، أكد كوزين بأن الكويت مهتمة بموضوع هذه الدبابة، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد مباحثات رسمية.