عريقات: الأمن والسلام لن يأتيان عبر الجدران والأجهزة الإلكترونية

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن "الأمن، والسلام، والاستقرار، لن يأتوا عبر بناء الجدران، وفرض الكاميرات، والأجهزة الإلكترونية، أو المستوطنات، وفرض الحقائق على الأرض، وهدم البيوت، والحصار، والإغلاق، وتهجير السكان، إنما من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

© AP Photo/ Mahmoud Illean الجيش الإسرائيلي يغلق بوابات القدس بشكل كامل

وشدد عريقات خلال لقائه، اليوم الخميس، بالوفد البرلماني الأوروبي من حوض المتوسط، على وجوب تدخل المجتمع الدولي لإبقاء الوضع القائم تاريخياً وقانونياً في المسجد الأقصى، مذكراً بأن "القدس الشرقية مدينة محتلة تنطبق عليها مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949".

ودعا إلى قيام الحكومة الإسرائيلية بإزالة كل القيود التي فرضتها على المسجد الأقصى منذ 14 تموز/يوليو الجاري، بما في ذلك البوابات الإلكترونية، والكاميرات، وغيرها من القيود.

وكانت السلطات الإسرائيلية ثبتت البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، ما أدى إلى حالة من الاستنفار في صفوف المصلين الفلسطينيين الذين رفضوا دخول المسجد في ظل وجود البوابات.

الجدير بالذكر أن الفصائل والقوى الفلسطينية دعت، يوم غد الجمعة، إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى ومدينة القدس التي تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة.