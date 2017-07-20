إسرائيل ترفع حالة التأهب في مدينة القدس

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "إن قيادة الجيش الإسرائيلي عقدت اجتماعاً لتقدير الموقف، نتج عنه قرار قائد هيئة الأركان العسكرية العميد غابي إيزنكوت وضع خمس كتائب من الجيش في حالة التأهب القصوى".
ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، فإن إيزنكوت سيجري جلسة أخرى ميدانية مع قيادة الجيش يوم غد الجمعة، لتقييم الوضع على أرض الواقع.
وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية دعت للنفير العام يوم غد الجمعة نصرةً وإسناداً للمسجد الأقصى ورفضاً للإجراءات الإسرائيلية بحقه، خاصة وضع البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد.
وفي ذات السياق أصدرت دائرة الأوقاف الفلسطينية قراراً بإغلاق جميع المساجد في أحياء وقرى وبلدات مدينة القدس يوم الجمعة، والتوجه لأداء صلاة الجمعة أمام أبواب المسجد الأقصى، رفضاً للبوابات الإلكترونية التي ثُبتت على أبوابه.
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