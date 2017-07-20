إسرائيل ترفع حالة التأهب في مدينة القدس

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، وضع خمس كتائب من الجيش الإسرائيلي في حالة التأهب القصوى خشية من انفجار الأوضاع يوم غد الجمعة في مدينة القدس، خاصة في محيط المسجد الأقصى.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "إن قيادة الجيش الإسرائيلي عقدت اجتماعاً لتقدير الموقف، نتج عنه قرار قائد هيئة الأركان العسكرية العميد غابي إيزنكوت وضع خمس كتائب من الجيش في حالة التأهب القصوى".

© AP Photo/ Mahmoud Illean الجيش الإسرائيلي يغلق بوابات القدس بشكل كامل

ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، فإن إيزنكوت سيجري جلسة أخرى ميدانية مع قيادة الجيش يوم غد الجمعة، لتقييم الوضع على أرض الواقع.

وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية دعت للنفير العام يوم غد الجمعة نصرةً وإسناداً للمسجد الأقصى ورفضاً للإجراءات الإسرائيلية بحقه، خاصة وضع البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد.

وفي ذات السياق أصدرت دائرة الأوقاف الفلسطينية قراراً بإغلاق جميع المساجد في أحياء وقرى وبلدات مدينة القدس يوم الجمعة، والتوجه لأداء صلاة الجمعة أمام أبواب المسجد الأقصى، رفضاً للبوابات الإلكترونية التي ثُبتت على أبوابه.