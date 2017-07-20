تركيا تهنئ العراق على تحرير مدينة الموصل وتعرض المساعدة في إعادة الإعمار

وعرض رئيس الحكومة التركية "تقديم المساعدات والدعم لبرامج إعمار وبناء العراق"، وأكد "موقف تركيا الثابت الداعم لوحدة العراق".
وأشار البيان إلى أنه "تم التباحث في أهمية التعاون والعمل على إزالة العوائق التي تؤثر على العلاقات بين البلدين وضرورة حلها".
وكان العبادي أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".
وكانت القوات العراقية قد بدأت، في تشرين أول/أكتوبر 2016، معركة تحرير الموصل وتمكنت من تحرير الجانب الأيسر من المدينة في شهر كانون الثاني/يناير، قبل أن تنتقل للجانب الأيمن في شباط/فبراير الماضي.
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