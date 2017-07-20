تركيا تهنئ العراق على تحرير مدينة الموصل وتعرض المساعدة في إعادة الإعمار

ذكر بيان صدر، الخميس، عن الدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية، أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، عبر فيها عن تهانيه بتحرير الموصل والثقة بقدرة العراق وشعبه على إكمال تحرير مدينة تلعفر وما تبقى من أراض عراقية".

© Sputnik. Sarah Nour Al-Deen إيران تبدي استعدادها لإعادة إعمار مدينة الموصل

وذكرت صحيفة رأي اليوم ، بأن تركيا هنأت العراق على تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".

وعرض رئيس الحكومة التركية "تقديم المساعدات والدعم لبرامج إعمار وبناء العراق"، وأكد "موقف تركيا الثابت الداعم لوحدة العراق".

وأشار البيان إلى أنه "تم التباحث في أهمية التعاون والعمل على إزالة العوائق التي تؤثر على العلاقات بين البلدين وضرورة حلها".

وكان العبادي أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".

وكانت القوات العراقية قد بدأت، في تشرين أول/أكتوبر 2016، معركة تحرير الموصل وتمكنت من تحرير الجانب الأيسر من المدينة في شهر كانون الثاني/يناير، قبل أن تنتقل للجانب الأيمن في شباط/فبراير الماضي.