مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى وهو خال من المصلين

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت إحدى المرابطات في المسجد الأقصى لمراسل "سبوتنيك"، بأن المستوطنين نفذوا جولات داخل أرجاء المسجد الأقصى بحرية كاملة نظراً لعدم وجود مصلين أو مرابطين داخله.

وقالت إن "الفلسطينيين لن يدخلوا المسجد الأقصى إلا بعد إزالة البوابات الإلكترونية، وهذا ما اجتمع عليه جميع المقدسيين".

© Sputnik. Yuri Somov الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في المسجد الأقصى

وأكدت أن أعداد المرابطين أمام بوابات المسجد الأقصى تزداد يوماً بعد يوم، لافتةً إلى أن "يوم الجمعة سيكون يوم نفير عام، حيث سيجتمع كل المقدسيين أمام أبواب المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، ومن المتوقع الاشتباك مع القوات الإسرائيلية إذا حاولت منع المصلين".

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في مدينة القدس خشية من انفجار الأوضاع، يوم غد الجمعة، بعد الدعوات الفلسطينية لأداء الصلاة أمام أبواب المسجد الأقصى.