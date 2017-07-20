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14:41 20 يوليو/ تموز 2017
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    القدس المحتلة

    الانتفاضة الفلسطينية الثالثة تقف على الأبواب

    © AP Photo/ Mahmoud Illean
    العالم العربي
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    تستمر إسرائيل في فرض إجراءاتها في مدينة القدس المتمثّلة بنصب بوابات إلكترونية وأجهزة تفتيش وزرع كاميرات مراقبة منذ أيام عدة، ما ولّد حالة من الغليان والتوتر

    القدس — سبوتنيك.  وفي ظل رفض إسرائيل التراجع عن إجراءاتها وإعادة الوضع إلى ما كانت عليه في السابق، حيث يؤدي المصلون صلواتهم منذ الجمعة المنصرمة قرب بوابات القدس ويرفضون بلوغ الحرم القدسي إلا بإزالة ما فرضته إسرائيل مؤخرا.

    وتواصل القيادة الفلسطينية اتصالاتها الدولية مع المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات في مدينة القدس، في حين تجري الأردن وإسرائيل اتصالاتها من جانب والسعودية والولايات المتحدة الأميركية اتصالات من جانب آخر لنزع فتيل الأزمة الآخذة بالتصاعد.

    باحة مسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة
    © AP Photo/ Mahmoud Illean
    مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى وهو خال من المصلين

    وقطع الرئيس الفلسطيني، أمس، زيارته الخارجية إلى الصين، وهو في طريق العودة إلى رام الله لمتابعة التطورات في مدينة القدس والمسجد الأقصى ولعقد اجتماع بالقيادة الفلسطينية.

    في سياق متصل، أعلنت الأوقاف الإسلامية إغلاق مساجد القدس كافة، غدا الجمعة، ليؤدي المصلون الصلاة في شوارع القدس في وقت دعت فيه الفصائل السياسية الفلسطينية والمرجعيات الدينية إلى اعتبار غد الجمعة يوم نفير عام نصرة للمسجد الأقصى ورفضا للإجراءات الإسرائيلية، حيث ستنطلق تظاهرات في ذات الوقت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسيشارك أهالي داخل الخط الأخضر بالصلاة في شوارع القدس.

    وأعلن الجيش الإسرائيلي عن حالة التأهب والاستنفار في صفوف قواته، حيث عزز من تواجده العسكري في المدينة، فضلا عن نشر خمس كتائب ستكون على أهبة الاستعداد للتصدي للمصلين حال وقوع مواجهات أو أعمال إخلال بالنظام.

    وبحسب مراقبين، فإن الوضع الميداني في مدينة القدس على شفى حفرة من الانفجار، ويكبر كما كرة الثلج المتدحرجة، ما يزيد من القلق إزاء ما سيجري غدا الجمعة التي ستكون حاسمة حيال شكل المرحلة المقبلة، في وقت تبقى فيه الانتفاضة الثالثة أحد السيناريوهات المحتملة إذا لم تنجح الأطراف في احتواء الأزمة في ظل الاتصالات المستمرة منذ 24 ساعة، ليبقى عامل الوقت سيف مسلط على رقاب الأطراف كافة.

    ويرى مراقبون أن شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة ستنطلق من القدس ومن قلب المسجد الأقصى الذي يشكل محط أفئدة العرب والمسلمين حول العالم، ما يذكر بفصول الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 التي اشتعلت كما النار في الهشيم من الحرم القدسي.

    ويؤكد مراقبون أن إجراءات تل ابيب جاءت تحت ذريعة الهواجس الأمنية، إلا أن ذلك ليس بسبب حقيقي بل تختبر بذلك ردات الفعل العربية والإسلامية قبل أن تقدم على خطوة تقسيم المسجد الأقصى كما فعلت في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الذي بدأت بعملية تقسيمه عبر إجراءات مماثلة.

    انظر أيضا:

    إسرائيل ترفع حالة التأهب في مدينة القدس
    الجيش الإسرائيلي يغلق بوابات القدس بشكل كامل
    الحكومة الفلسطينية تحذر إسرائيل من تداعيات إجراءاتها في القدس
    الكلمات الدلالية:
    القدس, إسرائيل
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