قرقاش: المكابرة والاستقواء "درب زلق" لا نتمناه لقطر

وتابع قرقاش في تغريداته، إنه "في ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي".
وشدد قرقاش على أن الرهان في أزمة قطر الممتدة على الحل الخارجي بدأ في الانحسار، واصفا إياه بـ "برهان واهم" ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، كما أن التطاول والمناورة لا تمثل استراتيجية.
وفي ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 20, 2017
الحكمة أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية، المناورة والمكابرة والاستقواء بالحزبي والأجنبي "درب الزلق" الذي لا نتمناه للدوحة.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 20, 2017
في أزمة قطر الممتدة الرهان على الحل الخارجي ينحسر، وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، والتطاول والمناورة لا تمثل إستراتيجية.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 20, 2017
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