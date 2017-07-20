قرقاش: المكابرة والاستقواء "درب زلق" لا نتمناه لقطر

غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس 20 يوليو/تموز، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلا إن حل الأزمة القطرية خليجي ومفتاحه "السعودية"، مضيفاً "المناورة والاستقواء بالحزبي والأجنبي درب الزلق الذي لا نتمناه للدوحة.

وتابع قرقاش في تغريداته، إنه "في ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي".

وشدد قرقاش على أن الرهان في أزمة قطر الممتدة على الحل الخارجي بدأ في الانحسار، واصفا إياه بـ "برهان واهم" ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، كما أن التطاول والمناورة لا تمثل استراتيجية.

وفي ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 20, 2017

​الحكمة أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية، المناورة والمكابرة والاستقواء بالحزبي والأجنبي "درب الزلق" الذي لا نتمناه للدوحة.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 20, 2017

في أزمة قطر الممتدة الرهان على الحل الخارجي ينحسر، وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، والتطاول والمناورة لا تمثل إستراتيجية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 20, 2017

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