مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية

قُتل شاب فلسطيني، اليوم الخميس 20 يوليو/تموز، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرق مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

© AFP 2017/ Thomas Coex إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قري حاجز قلنديا

رام الله — سبوتنيك. وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن "جنود الاحتلال أطلقوا أربع رصاصات على شاب يبلغ 24 عاما، بالقرب من مدرسة البلدة على الشارع العام، وشوهد مضرج بدمائه على الأرض.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي:

حاول فلسطيني تنفيذ عملية طعن في نقطة حراسة قرب بلدة تقوع، فأطلقت عليه قوة عسكرية النيران، فيما لم تقع إصابات في صفوف القوات التي قتلت الشاب.