التايمز: تسريب مستندات تكشف دور تاتشر في منع صحيفة من انتقاد الأسرة الحاكمة في السعودية

أشجار كريسماس هُربت إلى القواعد العسكرية البريطانية في الأراضي السعودية خلال حرب الخليج الأولى 1990-1991، بحسب تقرير نشرته صحيفة "التايمز".

وقالت الصحيفة إن "العملية التي تمت في سرية، تجنبا لإثارة حفيظة العامة وهيئة الأمر بالمعروف، جرت بتصريح من مسؤولين بريطانيين في المملكة في ذلك الوقت".

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء في برقيات ومستندات تم الكشف عنها مؤخرا شملت أيضا قيام رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر بالضغط لمنع صحيفة تصدر باللغة العربية من لندن من انتقاد الأسرة المالكة في السعودية بهدف تأمين صفقة سلاح ضخمة مع الرياض.

وأضافت التايمز أن تاتشر طلبت من مستشاريها اقتراح طرق لإثناء الصحيفة عن نشر انتقادات للأسرة المالكة، خشية أن يتسبب ذلك في التأثير على فرص بريطانيا في بيع صفقة أسلحة وطائرات ومركبات عسكرية تقدر بملايين الجنيهات.

وقد ناقش المسؤولون السعوديون الذين زاروا "وايت هول" خلال فترة الثمانينيات من بينهم الأمير بندر بن سلطان ذلك الطلب مرارا، لما يمثله ما يكتب في الصحيفة من "إساءة للعائلة المالكة في المملكة والخليج"، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن تشارلز باول المستشار السياسي لتاتشر كتب لكل من الخارجية والداخلية البريطانية إضافة إلى وزارة الدفاع لاستكشاف سبل تنفيذ ذلك.