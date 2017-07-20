منح دراسية للطلبة السوريين في الجامعات المصرية

استناداً إلى البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي الموقع بين سوريا وجمهورية مصر العربية. أعلنت وزارة التعليم العالي السورية عن تقديم 5 منح دراسية و20 مقعداً دراسياً للحصول على الإجازة الجامعية في مختلف الاختصاصات التي توفرها الجامعات المصرية وفق معدلات القبول فيها للعام الدراسي 2017-2018.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اشتراط الوزارة على الراغب بالتقدم إلى المفاضلة أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية وحاصلاً على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعيها العلمي أو الأدبي لدورة 2017 وألا يقل المعدل العام لمجموع درجاته عن 65 بالمئة وألا يتجاوز عمره 22 عاماً.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أن نفقة الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي تكون خاصة على حساب الطالب ولا يترتب عليه أي التزامات لخدمة الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن التزامات الجانب المصري لطلاب المنح فقط تتضمن السكن الجامعي حسب الإمكانيات المتاحة وراتبا شهرياً 125 جنيهاً مصرياً ومنح الطالب المستجد بدلاً مرة واحدة عند وصوله "قيمة منحة شهر" وإعفاء من رسوم الدراسة وتأمين علاج طبي في حالة المرض المفاجىء في المشافي العامة وكذلك يصرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح بدل تخرج عند العودة لوطنه يعادل منحة شهر.