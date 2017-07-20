تسجيل
16:11 20 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان

    إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء "مصانع صواريخ حزب الله الدقيقة" !

    © AP Photo/ Bassem Mroue
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 4210

    كشف محرر الشؤون الإسرائيلية في موقع "المونيتور"، بين كاسبيت، عن وجود ما أسماه "صدام حقيقي" وليس مجرد خلاف بين إسرائيل من جهة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية.

    زعيم الحزب اللبناني حزب الله السيد حسن نصرالله
    © AP Photo/ Mohammed Zaatari
    واشنطن تحذر من تعزيز "حزب الله" لترسانة أسلحته
    وأشار كاسبيت إلى أن هذا الخلاف يعكس الخيبة التي تشعر بها إسرائيل بسبب سماح الأمريكيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتخطيهم وبالتالي تنازلهم عن مصالح تل أبيب في الجولان المحتل ولبنان في مواجهة ما تسميه محور "إيران حزب الله سوريا"، وذلك بحسب ما نقل عن مصدر إسرائيلي واسع الإطلاع  على ما يجري خلف الأبواب المغلقة.

    وكشف كاسبيت بحسب "ليبانون 24" أن إسرائيل قصدت إخراج خلافها مع أمريكا على اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا إلى العلن، لافتاً إلى أن الأمريكيين يبذلون جهوداً خلف الكواليس لإقناع الإسرائيلين بأنّهم يبالغون في قلقهم.

    وأشار كاسبيت إلى أن إسرائيل شددت خلال مناسبات عدة على رفضها وجود حزب الله وإيران في مناطق وقف التصعيد المجاورة لحدودها.

    وأوضح كاسبيت أنّ إسرائيل طالبت بمنع إيران من بناء قواعد عسكرية في سوريا أو استئجار مرفأ على طول الساحل السوري ومن إعادة بناء مجال صناعة الأسلحة السوري.

    كما تناول كاسبيت رفض تل أبيب "مصانع الصواريخ الإيرانية الدقيقة" في لبنان، ناقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى تأكيده أن إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا اقترب حزب الله من القدرة على إنتاج هذه الصواريخ بمفرده.

    وهنا تطرق محرر الشؤون الإسرائيلية إلى التصريحات الإسرائيلية التي ازدادت حدة وتضمنت تهديداً لإيران، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي قال إنه سيكون مجبراً على مواجهة بنى تحتية إيرانية معينة في سوريا أو لبنان وتدميرها إذا تبيّن له أنّ طهران توصلت إلى امتلاكها.

    ونقلاً عن مصادر يعتقد أنها استخباراتية إسرائيلية، زعم كاسبيت أن إيران ما زالت تخطط لإنشاء مصنع للصواريخ الدقيقة في لبنان على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض. وهذا نوع من المناطق المنيعة على حدّ وصفه.

    انظر أيضا:

    إسرائيل تستهدف حزب الله في سوريا
    الجيش الإسرائيلي يتهم الجيش اللبناني بتقديم المساعدة والمعلومات لعناصر حزب الله
    تفاصيل معركة الجرود: "حزب الله" الحصان الأسود وروسيا المساعد
    ماكرون: أشارك إسرائيل قلقها وخوفها من تسليح حزب الله في جنوب لبنان
    صحيفة: حزب الله يمتلك صواريخ أكثر من حلف الناتو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان اليوم, صواريخ دقيقة, خطط تسليح, الجيش الإسرائيلي, حزب الله, إسرائيل, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الفرقة الاستعراضية الجوية الإماراتية فرسان الإمارات خلال العرض الجوي في معرض ماكس-2017
    لقطات "ماكس-2017" المذهلة
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك