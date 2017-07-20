مرسوم أميري قطري بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب

أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.

© REUTERS/ Issei Kato صحيفة بريطانية: الحصار المفروض على قطر يضرب الخليج

وتضمن المرسوم بقانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية،

وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب مانشرت صحيفة العرب القطرية.