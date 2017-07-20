الإمارات العربية هدف جديد للولايات المتحدة الأمريكية

بعد فترة وجيزة من الحديث عن تحالف قطري إيراني ضد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقعت قطر والولايات المتحدة اتفاقا على شراء طائرات عسكرية بمبلغ 12 مليار دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن كلا البلدين عن تعزيز التعاون في مجالات مثل "مكافحة الإرهاب ومنع تمويله." قبل توقيع الاتفاق، حثت الدوحة البلدان المجاورة على "التفكير بجدية"، مشيرة إلى أنها تعارض الانتقام. كما أعلنت الدوحة أنها ستلجئ للمحاكم الدولية من أجل الحصول على تعويضات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر عن الأضرار الناجمة عن الحصار.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser الإمارات تطالب بمراقبة دولية في قطر

وبعد أن نشرت صحيفة Washington Post ، مقالة بعنوان "الإمارات العربية المتحدة مسؤولة عن الأزمة"، تغير حجم الأزمة. السؤال الذي يطرح نفسه: "هل الهدف الجديد للولايات المتحدة في الخليج هي دولة الإمارات العربية المتحدة؟".

وعلق السياسي التركي، محمد علي غولر على الوضع في الخليج في مقابلة مع سبوتنيك، الذي يعتقد أن الإمارات بالنسبة للولايات المتحدة ليست هدفا جديدا فحسب، ولكن أيضا مشتري أسلحة جديد محتمل.

وقال غولر: "بعد بيع الأسلحة لقطر اتبعت واشنطن سياسة جديدة في الخليج التي يبذل فيها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الجهود للتخفيف من حدة الوضع. مباشرة بعد ذلك، أجرت المملكة المتحدة مناورات بحرية مشتركة مع قطر، في حين طالبت فرنسا دول الخليج إلغاء الحظر على قطر. السؤال استنفد؟ لا. فقد أعلنت المخابرات الأمريكية في واشنطن بوست "أن الإمارات العربية المتحدة تقف وراء أزمة قطر."

وأضاف السياسي أن تعيين الإمارات العربية كهدف يشير إلى أن البلاد سوف تصبح بالنسبة للولايات المتحدة مشتري جديد للأسلحة.