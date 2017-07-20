مجلس الشعب السوري يصدر بيان إعفاء عباس من منصبها

أصدر مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية قراراً يقضي بإعفاء هدية عباس من منصبها كرئيس للمجلس وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

دمشق — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن مجلس الشعب السوري تلقت سبوتنيك نسخة منه: "انعقد المجلس في تمام الساعة الثامنة مساء من يوم الخميس برئاسة نجدت اسماعيل انزور نائب رئيس المجلس وحضور أغلبية الأعضاء".

وتابع: "أصدر مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية قراراً يقضي بإعفاء السيدة عباس من منصبها كرئيس للمجلس وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس".

وأوضح البيان أنه "ووفقاً للنظام الداخلي للمجلس يتولى نائب رئيس المجلس كافة صلاحيات رئيس المجلس إلى حين انتخاب رئيس مجلس شعب جديد".