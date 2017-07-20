أمير قطر يصدر مرسوما بتعديل قانون مكافحة الإرهاب

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الخميس، مرسومًا بقانون يتعلّقُ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.

© Sputnik. Vitalij Belousov أمير قطر يرزق بمولوده السابع

تضمن المرسوم قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلٍّ منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى تثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار

ومن المقرر أن يتم العمل بالمرسوم الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في الدوحة مذكرة تفاهم تعزز جهود مكافحة الإرهاب ومنع تمويله.

وأشاد تيلرسون بموقف قطر، وقال إنها أول من استجاب لقمة الرياض العربية الإسلامية الأمريكية في مايو/أيار الماضي.