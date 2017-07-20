حقيقة طرد السفير الإيراني من الكويت

© AFP 2017/ YASSER AL-ZAYYAT الكويت تأمر السفير الإيراني بمغادرة البلاد

موسكو — سبوتنيك. وقد نفت دولة الكويت ما تداولته وسائل إعلام إيرانية حول طرد الكويت السفير الإيراني لديها، مؤكدة أنها تكتفي بالخطوات الدبلوماسية الأخرى وذلك على خلفيه قضية "خلية العبدلي" التي تتهم فيها الكويت عناصر محلية وأخرى أجنبية، بالتجسس لصالح طهران.

وكان مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، قد صرح بأن المملكة تعبر عن تأييدها الكامل للإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها، وتقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين من 14 إلى 9، فضلاً عن إغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري لطهران.

يأتي ذلك عقب تقرير وكالة "الطلبة" الإيرانية بأن الكويت أمرت السفير الإيراني، اليوم الخميس، بمغادرة البلاد ، قائلة: "بموجب الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل إيران، أعلنت الكويت أن علي رضا عنايتي، السفير الإيراني بالكويت أن يرحل عن البلاد خلال 45 يوما".