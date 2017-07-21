"حزب الله" يعلن معركة الحسم ضد الإرهابيين في جرود عرسال

أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الجمعة، بدء معركة "لتطهير جرود عرسال والقلمون" من مسلحي تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيين

© REUTERS/ HASSAN ABDALLAH حزب الله يوقف قصفه على مواقع مسلحي جرود عرسال ودخول وسيط للتفاوض

بيروت — سبوتنيك. وقال "حزب الله"، في بيان صادر عن "الإعلام الحربي" التابع له، إنه يجري استهدافا "بالقصف المدفعي والصاروخي" لتجمعات ونقاط انتشار وتحصينات "جبهة النصرة" في منطقة ضهر الهوى وموقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في جرود عرسال اللبنانية.

وأضاف "الإعلام الحربي" أن "حزب الله" والجيش السوري استهدفا بالقصف المدفعي والصاروخي كذلك تجمعات ونقاط انتشار المسلحين في مرتفعات الضليل وتلة الكرة وتلة العلم في جرود بلدة فليطة في القلمون الغربي.

وانطلقت المعركة من محورين باتجاهات متعددة لكل محور، الأول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع "جبهة النصرة"، والثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب عرسال.

وبحسب ما أعلن "الإعلام الحربي" فإنه "لا وقت محدد للعملية وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقاً لمراحل تم التخطيط لها.