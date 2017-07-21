الجيش السوري يفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج من الرقة

أكد مصدر عسكري ميداني لمراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 21 يوليو/تموز، أن الجيش السوري والقوات الرديفة له، قامت بفتح أربع ممرات آمنة لأهالي الرقة المدنيين.

© Sputnik. Nezar Mihoub مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يستعيد 7 آبار نفط في ريف الرقة الجنوبي

وأضاف المصدر أن تنظيم "داعش" الإرهابي يقوم بممارسة غير شرعية على المدنيين، كنوع من الضغط نتيجة التقدمات، التي يحرزها الجيش السوري بمساندة الطيران الروسي — السوري، لذلك كان علينا التدخل لحماية المدنيين وإنقاذهم، وفتح ممرات آمنة لخروجهم، ومن يرغب بتسوية أوضاعه وعودته لحياته الطبيعية.

وأشار المصدر إلى أن العديد من العائلات من النساء والأطفال وكبار السن، قاموا بالخروج من الرقة، وأنه تم ترتيب كل ما يلزم من حاجات إنسانية، وأخذ التدابير اللازمة لإيوائهم في مناطق آمنة.

وقال المصدر العسكري:

"فخخخ تنظيم داعش كافة الطرق ومداخل ومخارج الأحياء المؤدية لنقاط تمركز الجيش السوري، لعرقلة وصول المدنيين إلى المناطق المحررة".