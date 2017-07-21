"الإعلام الحربي" لـ "حزب الله": تقدم ملحوظ على جبهات جرود فليطة في القلمون الغربي (بالصور)

"الإعلام الحربي" التابع لـ "حزب الله" يتحدث عن "تقدم ملحوظ" على جبهات جرود فليطة في القلمون الغربي ومواقع الإرهابيين في جنوب شرق جرود عرسال.

وقد سيطر الجيش السوري ومقاتلو "حزب الله" على تلة البركان في جرود فليطة بالقلمون الغربي، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف "جبهة النصرة" الإرهابية.

من جهة أخرى، أكد الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، بأن اشتباكات مع مسلحي "جبهة النصرة" أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأعلنت قيادة العمليات في "حزب الله" بدء العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال والقلمون من المسلحين الإرهابيين، مؤكدة أنه "لا وقت محدد للعملية وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقاً لمراحل تم التخطيط لها".

وكانت البداية مع استهداف الجيش السوري ومجاهدي المقاومة بالقصف المدفعي والصاروخي لتجمعات ونقاط انتشار المسلحين في مرتفعات "الضليل" و"تلة الكرة" و"تلة العلم" في جرود فليطة في القلمون الغربي، بحسب الموقع الرسمي لـ"حزب الله".

كذلك استهدفت المقاومة بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار وتحصينات ومواقع "جبهة النصرة" في "ضهر الهوى" وموقع "القنزح" ومرتفعات "عقاب" ووادي "الخيل" و"شعبة النحلة" في جرود عرسال اللبنانية.

وانطلق الهجوم من محورين باتجاهات متعددة لكل محور، الأول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع "جبهة النصرة" في جردها في القلمون الغربي والثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب جرد عرسال (المسيطر عليه منذ 2015) باتجاه مرتفعات وتحصينات إرهابيي "النصرة" شمال وشرق جرد عرسال.



