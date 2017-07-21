المالكي: قضينا في الموصل على أكثر من نصف مقاتلي "داعش"

قدر نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، أعداد مقاتلي "داعش" الذين كانوا في الموصل بحوالي 5 آلاف عنصر، وتمّ القضاء على حوالي 3 آلاف منهم، وخرج بعضهم مع النازحين.

© AP Photo/ Khalid Mohammed المالكي: النصر في الموصل ليس نهائيا والأولوية لإدامة التطهير

بغداد — سبوتنيك. وقال المالكي في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول تقديرات أعداد "داعش" في الموصل وقتلاهم "العدد الذي قضي عليه ما بين 2000 و 3000 من إجمالي 5000 عنصر [لداعش]"، مضيفاً "البعض لا يزال متخفيا والبعض خرج مع النازحين، ولكن الذين قضي عليهم من ألفين إلى 3 آلاف".

كما رأى نائب الرئيس العراقي نوري المالكي أن أهل مدينة الموصل هم من أسقطوها في أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، بمؤامرة بين بقايا "حزب البعث" والمحافظة والحكومة المحلية ومسعود البرزاني.

وقال المالكي "في الحقيقة ما حدث في صلاح الدين والأنبار والموصل هو ليس من "داعش"، وأنا أقولها لكي نستفيد منها، إنما أهل الموصل هم الذين أسقطوا الموصل بمؤامرة بين بقايا حزب البعث والمحافظة والحكومة المحلية ومسعود البارزاني من إقليم كوردستان وثوار العشائر".