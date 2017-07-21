المالكي: لا نريد الاصطفاف مع إيران أو الدول العربية بل القضاء على الإرهاب والتطرف

قال نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، إن العراق لا يريد الاصطفاف مع إيران أو الدول العربية، بل الصداقة معهم، والعمل على القضاء على الإرهاب والتطرف الفكري.

بغداد-سبوتنيك. وقال المالكي في مقابلة لـ"سبوتنيك": الأخطر في العملية السياسية المنشطرة بهذا الانشطار الطائفي هو دخول دول كانت خلف الأزمة في العراق، عادت ودخلت وتخندقت مع المكون السنّي وأعطت رسالة مؤسفة، وأنا قلت لإخواننا السنّة ولرئيس البرلمان أنتم

تخندقتم تخندقا في ظرف خطأ وكأنكم أعطيتم رسالة للشيعة نحن مع تخندقنا مع هذه الدول، اذهبوا أنتم وتخندقوا مع إيران".

وأكد المالكي "نحن لا نريد أن نتخندق لا مع إيران ولا مع الدول العربية، نريد إيران صديقة والدول العربية أصدقاء، نريد أن نحسم قضايانا ونطهر أرضنا ونقضي على الإرهاب وعلى التطرف الفكري".

ودعا المالكي إلى معالجة القضايا عبر الاستفادة من التجارب "خير الشعوب هو الشعب الذي يستفيد من تجربته سواء كانت سلبية أو إيجابية، نحن مررنا بتجربة إيجابية لو ما انسجمنا عام 2011 و2012 كيف استقر العراق وانفتحت الحدود وبدأت حملة الإعمار الواسع على مختلف المستويات وكيف عندما انتكسنا بسبب الأحداث في سوريا تدمر كل ما تبنيناه".

وترأس المالكي الحكومة العراقية من العام 2006 إلى 2014، ويحتل منصب نائب الرئيس العراقي منذ أيلول/سبتمبر 2014، كما يرأس "ائتلاف دولة القانون" البرلماني، التجمع النيابي الأكبر في البرلمان العراقي.