الجبير: ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر لإيجاد حل للأزمة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إنه ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE أمير قطر يصدر مرسوما بتعديل قانون مكافحة الإرهاب

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن الجبير، صباح الجمعة، في ختام محادثات أجرياها في مقر وزارة الخارجية بروما "ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر لأن الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمسألة مفادها هل هناك دعم للإرهاب أم لا".

وتابع الجبير "إن المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة لديها مبادئ واضحة أعلنت عن ضرورة تنفيذها وهي الكف عن دعم أو تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية".

وأوضح رئيس الدبلوماسية السعودية أن "ثمانية من الطلبات المقدمة في 13 يونيو/ حزيران الماضي، إلى قطر لحل الأزمة، كانت قد قبلتها بالفعل في عام 2014 ولكن لم تنفذها أبدا".

واعتبر الوزير الجبير أن "الحل بالتالي بسيط، إذ يجب على قطر أن تلتزم بمبادئنا وتضعها موضع التنفيذ"، بحسب موقع "رأي اليوم".

وشدد على أن قرار المقاطعة لقطر من جانب الدول الأربع "كان خطوة مؤلمة، ولم تتخذ لإيذاء قطر"، معربا عن الأمل، في أن "تسود الحكمة وأن يفعل إخواننا الشيء الصحيح لوضع المنطقة في اتجاه أفضل".

وحول العلاقات مع طهران، أكد الجبير أن "إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتشعل نار الطائفية، وتدعم الإرهاب وتزرع خلاياه في بلدان أخرى في المنطقة، كما ترسل الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا والعراق واليمن، وتدخل الأسلحة والمتفجرات إلى الكويت والبحرين بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرتها الدوحة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".