السفير البحريني ينفي عبر "سبوتنيك" ما تناقله الإعلام عن تغيير قائمة مطالب الدول المقاطعة لقطر

أكد السفير البحريني لدى روسيا، أحمد الساعاتي، أن ما تناقلته وسائل الإعلام من أنباء حول تعديل قائمة مطالب الدول العربية المقاطعة لقطر عارية عن الصحة.

© REUTERS/ Issei Kato صحيفة بريطانية: الحصار المفروض على قطر يضرب الخليج

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير لـ"سبوتنيك": "نحن لم نقلص قائمة مطالبنا، القائمة لم تتغير، ما نقلته وسائل الإعلام غير صحيح في الواقع، لا مستجدات لدينا على هذا الصعيد".

وتناقلت وسائل الإعلام مؤخراً نبأ تخل الدول المقاطعة لقطر "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، عن مطالبها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطت عليها مقابل إنهاء المقاطعة.

وقال دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون لصحفيين في الأمم المتحدة إن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة، وذلك وفقاً لما ذكرته شبكة "بي بي سي" الأمريكية.

ووفقاً لبي بي سي، تشمل هذه المبادئ الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية، مؤكدة أنه لم يصدر أي تعليق عن قطر التي تنفي دعمها للإرهابيين.

وقال الدبلوماسيون، في مؤتمر مع الصحفيين المعتمدين في منظمة الأمم المتحدة، إن بلدانهم ترغب في حل الأزمة ودياً. وقال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على ستة مبادئ يوم 5 تموز/ يوليو في القاهرة، وإنه "سيكون من السهل على قطر الالتزام بها". وأضاف أنه لا "مجال للتنازل" عن المبادئ، ولكن الطرفين سيتفقان على كيفية تنفيذها.

ونقلت أسوشيتد برس عن المعلمي، قوله، إن إغلاق الجزيرة قد لا يكون ضروريا، ولكن المطلوب هو وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية. وأضاف "إذا كان ذلك لن يتحقق إلا بإغلاق الجزيرة، فلا بأس، وإذا تم ذلك دون إغلاق الجزيرة فلا بأس أيضاً، فالمهم هو تحقيق الأهداف والمبادئ".