قرينة بشار الأسد تظهر في فيلم

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن السيدة أسماء الأسد قرينة رئيس الجمهورية ستظهر في فيلم يحمل طابعا تشجيعيا لأبناء البلد الذي يحاول التعافي من آثار الحرب.

وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية على موقع فيسبوك، اليوم الجمعة 21 يوليو تموز، أن السيدة أسماء الأسد ألقت كلمة خلال لقائها المئات من كوادر مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، ومن المقرر أن تعرض تفاصيل هذه الكلمة في فيلم يحمل عنوان "سورية.. وطن يُكنّى بطاقة شعبه".

وعرضت الصفحة جانبًا من كلمة أسماء الأسد والتي ستظهر في الفيلم، جاء فيها:

مع كل مشروع تنموي ينبغي أن تكون هناك فكرة إبداعية، مع كل مبادرة ينبغي أن تكون هناك قيمة إنسانية وأخلاقية تُعمّم، وبالمشاركة والإبداع والانفتاح يمكن أن نصل لتنمية سوريا كلّها.. بشرًا وحجرًا.