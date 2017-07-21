قوات الأمن السعودية تقتل ثلاثة مطلوبين في القطيف

قالت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مطلوبين أطلقوا النار عليها الأسبوع الماضي في محافظة القطيف بشرق المملكة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الاشتباك بين المطلوبين الثلاثة وقوات الأمن وقع يوم الجمعة الماضي عندما اقتربت قوات الأمن من سيارة مبلغ عن سرقتها كانوا يستقلونها في مدينة سيهات.

وأضاف "عند محاصرتهم من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم بادر المذكورون بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف واقتضى الموقف الرد عليهم لتحييد خطرهم مما نتج عنه مقتلهم جميعا".

وقالت الوكالة إنهم متورطون في جرائم بينها قتل ثمانية رجال أمن على الأقل وارتكاب سطو مسلح والمتاجرة بالأسلحة.