الخارجية الكويتية: تصرفات حزب الله مع خلية العبدلي تدخل سافر

قالت الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة 21 يوليو/تموز، إن تصرفات حزب الله اللبناني مع خلية العبدلي تمثل تدخلا سافرا وخطيرا في الشأن الداخلي للبلاد، جاء ذلك في سياق مذكرة احتجاج سلمها السفير الكويتي في بيروت للخارجية اللبنانية.

ويأتي احتجاج الحكومة الكويتية على خلفية ما جاء في حكم محكمة التمييز في خلية العبدلي، وذكرت الرسالة أن محكمة التمييز أوضحت أن حزب الله اللبناني شارك وساهم في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير وتقديم الأسلحة وأجهزة الاتصال والتدريب عليها لأعضاء الخلية للقيام بأعمال عدائية ضد دول الكويت بقصد هدم النظام الاجتماعي والاقتصادي، بحسب صحيفة اليوم السعودية.

كتاب وزارة الخارجية الكويتية للبنانية حول حكم قضية العبدلي وتدخل حزب الله،وضع ليس فقط الحكومة اللبنانية بخانه ضيقه وإنما الرئيس عون.#تصرف pic.twitter.com/QExTYSUhnC — shaher alshaher (@shaheralenzi) July 21, 2017

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وتابعت الرسالة:

الحكومة الكويتية تعتبر هذه التصرفات من قبل حزب الله اللبناني تهديدا لأمن واستقرار البلاد وتدخلا سافرا وخطيرا في الشأن الداخلي الكويتي.

واختتمت الرسالة بدعوة الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه وقف هذه التصرفات غير المسؤولية التي يمارسها حزب الله اللبناني واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات وذلك حفاظا على علاقات الإخوة القائمة بين البلدين الشقيقين.