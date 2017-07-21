خطاب مرتقب مساء اليوم لأمير قطر بشأن أزمة الخليج

ذكر بيان لوكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن أمير البلاد سيلقي خطابا في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي "19:00 بتوقيت غرينتش" بشأن الأوضاع الحالية في البلاد والسياسات المستقبلية. بحسب رويترز.