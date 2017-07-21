عباس يعلن قطع الاتصالات مع إسرائيل ردا على أحداث الأقصى

أعلن الرئيس الفلسطيني"محمود عباس" قطع جميع الإتصالات مع إسرائيل على كافة المستويات.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN إسرائيل تحظر من هم دون الـ50 من دخول الأقصى وبحسب وكالة سما المستقلة الفلسطينية، قال الرئيس: "أعلن باسم القيادة الفلسطينية تجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على المستويات كافة لحين ازالة البوابات الالكترونية من ساحات المسجد الأقصى".

ووفقا للوكالة فإن عباس "وجه بتحية إجلال وإكبار للمرابطين في القدس على وقفتهم البطلة والشجاعة لحماية المسجد الأقصى".

وأكد الرئيس على الاستمرار بدعم القدس وصمود أهلها معلنا عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار جديدة لتعزيز صمود أهالي القدس.

وشدد عباس على أن "مدينة القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية للفلسطينين وسيعملون على تحريرها من الإحتلال"

وطالب عباس الفصائل الفلسطينية الخاصة وخاصة حركة حماس لتوحيد الصف قائلا: "أطلب من الجميع وقف المناكفات الإعلامية وتوحيد البوصلة نحو الأقصى".