مقتل وإصابة 4 مستوطنيين في عملية طعن شمال رام الله

اعنلت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقتل ثلاثة مستوطنيين وجرح أخر أخرين في عملية طعن نفذها فلسطيني في مستوطنة حلميش المقامة على بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله. شمال غرب رام الله.

وقالت القناة العاشرة أن جنود في الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على منفذ عملية الطعن ما أدى إلى وفاته على الفور.

يتبع..