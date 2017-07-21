النائب العام السعودي يعلق على القرارات الأمنية الأخيرة

أيد النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الأوامر الملكية التي أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء أمس، بخصوص عدد من الأجهزة والمؤسسات الأمنية بالمملكة.

© AP Photo/ Saudi Press Agency الملك سلمان يصدر قرارا بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة وأكد النائب العام في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": "أن الأوامر الملكية تؤكد حرص سلمان على التطوير المستمر وتحديث أجهزة الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".





وقال المعجب "أن تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد يؤكد هذه الرؤية الحكيمة".





وأشار النائب العام إلى تطلع النيابة العامة للعمل مع رئاسة أمن الدولة وجميع أجهزة الدولة "بما يحقق التكامل والتناغم بين جميع الأجهزة ويحقق المصلحة العامة العليا للدولة".





وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية، أمس الخميس، وكان أبرزها أمر ملكي بإنشاء جهاز باسم "رئاسة أمن الدولة".





وشمل الأمر الملكي ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن للجهاز الجديد.