بالفيديو: الجيش المصري يقتل 30 تكفريا شديدي الخطورة

صرحت القوات المسلحة المصرية أنها تمكنت من القضاء على 30 عنصر تكفيري شديد الخطورة والقبض على خمسة آخرين.

وحسب بيان نشره المتحدث العسكري على صفحته الرسمية على فيسوبك فإنه إستكمالاً للمرحلة الرابعة من عملية "حق الشهيد" لإقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى والشرطة المدنية بفرض حصار محكم على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح ولليوم الرابع على التوالى قامت القوات بأعمال المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية.

ووفقا للبيان فإن القوات تمكنت من قتل 30 فرد تكفيرى شديدى الخطورة والقبض على 5 آخرين، بالإضافة إلى تدمير 12 عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية لإستهداف القوات.

وقال المتحدث العسكري أنه تم تدمير 4 عربات مفخخة قبل إستهدافها التمركزات الأمنية، وإكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة قامت العناصر التكفيرية بزراعتها على محاور التحرك للقوات.

وبحسب البيان فإن القوات تمكنت من تدمير 4 مخازن تحتوى على مواد متفجرة شديدة الخطورة، وتدمير 19 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية للإختباء وتخزين الإحتياجات الإدارية فضلاً عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر متعددة الأنواع.